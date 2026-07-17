Jovem baiano que passou em 1º lugar em medicina na USP é internado em UTI

Wesley de Jesus, de 23 anos, conhecido por conquistar o primeiro lugar em medicina na USP após anos de preparação, está internado na UTI em Salvador após complicações de uma cirurgia no joelho.

O estudante precisou passar por um procedimento cirúrgico depois de sofrer uma grave lesão durante os Jogos Universitários, em abril.

O problema afetou estruturas do joelho e do fêmur, fazendo com que ele precisasse interromper temporariamente as atividades acadêmicas e retornar para a Bahia para ficar próximo da família.

Quem é Wesley de Jesus

Natural de Salvador, Wesley é filho do pedreiro Djalma Batista e da empregada doméstica Liliana Maria.

O jovem sempre estudou em escolas públicas e contou que o desejo de cursar medicina na Universidade de São Paulo (USP) surgiu ainda durante os anos no Colégio Estadual Ana Bernades.

A aprovação na instituição, porém, foi resultado de uma longa preparação. Wesley dedicou cinco anos aos estudos até alcançar o objetivo.

Antes disso, chegou a ser aprovado em medicina na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), onde iniciou a graduação, mas continuou tentando uma vaga na USP.

"Depois de dois anos, conquistei a aprovação em medicina na Uneb. Mas o sonho continuava vivo", escreveu o estudante em uma publicação nas redes sociais.

Em 2026, Wesley conseguiu o primeiro lugar em medicina no campus de Ribeirão Preto da USP por meio da nota do Enem.

O momento em que descobriu a aprovação, ao lado da família, foi compartilhado nas redes sociais e ganhou grande repercussão.

Com a mudança da Bahia para São Paulo, o estudante enfrentou outro desafio: os custos para iniciar a nova fase da vida acadêmica.

Para conseguir arcar com despesas como moradia, alimentação, transporte e materiais, ele criou uma campanha de arrecadação que mobilizou milhares de pessoas e arrecadou cerca de R$ 238 mil.

Na ocasião, Wesley destacou que a conquista não era apenas individual. "Essa vitória não é só minha. É de todos que acreditaram, apoiaram e caminharam comigo", declarou.

Pouco tempo depois de ingressar na USP, o estudante também foi recebido pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília. Wesley afirmou que o encontro representava a força da educação pública e a realização de um sonho que parecia distante.

"Ter a oportunidade de dialogar com o ministro da Saúde do Brasil sobre minha trajetória e sobre o sonho de me tornar médico neurocirurgião foi algo que, até pouco tempo atrás, nunca parecia poder se tornar realidade", afirmou.

Sobre o atual momento de saúde, Wesley relatou nas redes sociais que o acidente trouxe um período de dor e incertezas.

"Sofri um acidente um pouco grave no joelho e, no momento, estou em Salvador internado, aguardando para realizar a cirurgia e passar por um longo período de recuperação, precisando me afastar de várias atividades diárias. Tem sido um momento de dor, incerteza e também de muita reflexão", escreveu.

A cirurgia foi realizada na última segunda-feira (13) e teve duração aproximada de dez horas, quando a previsão inicial era de cerca de três horas. Após o procedimento, Wesley apresentou intercorrências, como dificuldades respiratórias, aumento da pressão arterial e taquicardia.

Segundo a família, o estudante permanece na UTI, sob acompanhamento médico e com auxílio de oxigênio, mas apresenta evolução satisfatória e quadro considerado estável.