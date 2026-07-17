Celebrante cearense emociona noiva ao presenteá-la com creme usado pela mãe

A celebrante cearense Lara Rovere emocionou uma noiva ao presenteá-la, durante a cerimônia de casamento, com um creme de mãos que era usado pela mãe dela, que morreu quando a jovem tinha 11 anos.

O momento aconteceu em um casamento realizado em Poços de Caldas, em Minas Gerais, e foi compartilhado por Lara nas redes sociais.

No altar, a celebrante entregou a Raquel Vacarelli Chini um produto conhecido como “Luvas de Silicone”, que era usado pela mãe da noiva, Heloísa.

Raquel contou a Lara que, apesar de não conseguir mais lembrar da voz da mãe, guardava na memória o cheiro do creme que ela costumava usar.

A partir desse relato, a celebrante decidiu levar o produto para a cerimônia como uma forma de trazer uma lembrança da mãe de Raquel para um momento tão especial.

“Rituais envolvem atenção, intenção e repetição. Ganham outra proporção quando envolvem os sentidos”, escreveu Lara em suas redes sociais ao publicar o vídeo do momento.

A celebrante também explicou que a história da noiva tornou aquele momento ainda mais significativo.

“Raquel tinha apenas 11 anos quando Heloísa partiu, mas, apesar das peças que a memória prega, sempre a sentiu muito presente. No altar, pensei: não pode ser diferente”, escreveu.

Atenta aos detalhes

Em entrevista, Lara contou que costuma conhecer profundamente a trajetória dos casais antes das cerimônias para criar momentos personalizados.

“Foi um momento muito especial durante a cerimônia. Eu faço todo um processo com os casais, muito minucioso, de entender a história de vida deles com contexto familiar. Durante esse processo, a Raquel me contou que perdeu a mãe aos 11 anos. E eu sempre tento puxar memórias felizes”, afirmou.

Segundo Lara, após ouvir o relato da noiva, ela procurou pessoas próximas para encontrar o produto usado por Heloísa.

“Eu corri para minha sogra e minha cunhada, que compram coisas da Avon, perguntei se elas conheciam alguma revendedora e, no dia seguinte, minha cunhada tinha achado o tal do Luvas de Silicone”, contou.

A celebrante comprou o creme e decidiu colocá-lo em uma gaveta no altar. Depois dos votos, pediu que Raquel abrisse o compartimento e passasse o produto nas mãos antes da troca das alianças, como uma forma de trazer a memória da mãe para aquele instante.

Lara também levou um Halls de melancia, associado ao primeiro beijo do casal, para que a lembrança do início da história dos dois também estivesse presente na celebração.

“Foi um momento muito forte, muito especial. Eu levei também um Halls do primeiro beijo deles, para eles também darem esse primeiro beijo de casados. Tocou a música do primeiro beijo, sempre pensando em trazer uma experiência muito sensorial, porque eu entendo que os sentidos potencializam a emoção”, explicou.

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e alcançou milhões de visualizações. No TikTok, a publicação chegou a cerca de 5 milhões de visualizações e recebeu comentários de pessoas compartilhando suas próprias lembranças afetivas.

“Achei que fosse ter um vídeo que tivesse uma resposta legal, mas não esperava que fosse ter a resposta que teve. As pessoas comentando...O mais interessante, para mim, é que abre uma porta para pessoas trazerem suas histórias. Muita gente trazendo suas memórias olfativas”, afirmou Lara.