Cearenses na Maratona do Rio 2025: festival de corrida deve reunir 60 mil pessoas em 4 dias

Imagine correr junto de milhares de pessoas. No Brasil, isso vira realidade na Maratona do Rio, que este ano, na edição de 2025, promete reunir cerca de 60 mil corredores ao longo de quatro dias de evento. Os cearenses corredores, claro, começaram a preparação há meses e, agora, arrumam as malas para partir para as provas. Há quem vai correr 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, enquanto outros buscam desafio ainda maior: o de correr as quatro distâncias.

Nesta quarta-feira (18), a orla da Beira-Mar de Fortaleza, conhecida por ser o local de treino dos praticantes de corrida da capital, amanheceu um pouco mais vazia. Não foi à toa, já que o número de fortalezenses confirmados pela organização da prova foi o 2º maior deste ano, perdendo apenas para os inscritos do próprio Rio de Janeiro.

Legenda: Segundo a Maratona do Rio 2025, o evento deve reunir 60 mil corredores de todo o Brasil Foto: reprodução/Instagram/Maratona do Rio

Quatro distâncias em quatro dias

A bancária Celina Quintela, de 56 anos, é uma dessas que não perderam tempo na hora da inscrição. O evento em si nem seria novidade, já que esta será a 4ª vez dela na prova, mas a edição deste ano tem gosto especial por ser a primeira em que resolveu se desafiar ainda mais e correr as quatro distâncias. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ela definiu a decisão como uma "maluquice" a ser coroada com verdadeira festa.

Veja também Ser Saúde Retenção de receita de remédios como Ozempic e Mounjaro entra em vigor a partir deste mês Ser Saúde Sarcopenia: especialista explica causas e como prevenir a perda de massa muscular

"É uma vibe difícil de descrever", explicou ela ao citar o motivo do frenesi entre os corredores para a Maratona do Rio. "É corrida, mas é também celebração. É o encontro de corredores de vários lugares, com objetivos variados. Tem alguns “malucos” como eu se desafiando nas 4 provas, mas tem gente começando a correr, gente buscando recorde pessoal, se desafiando fazendo primeira meia ou maratona, que vai para curtir a festa e todo mundo vibra junto", garante.

Desde o começo na corrida em 2019, ela explica, tomou a decisão de se desafiar no esporte, mas sempre treinando bastante para isso. "A maioria dos corredores não é atleta profissional e precisa incluir um volume mais pesado de treino na rotina de trabalho ou estudo. Essa é uma grande dificuldade. A decisão de iniciar o ciclo de treinamento deve ser tomada com bastante cuidado e é verdade que o ciclo de treino é a parte difícil e a prova é a celebração".

Legenda: Celina Quintela é uma das corredoras que vai passar pelas quatro distâncias da prova Foto: arquivo pessoal

Celina até lembrou do suporte que recebeu do próprio treinador, de como foi necessária uma avaliação para saber se estava apta e relata que, apesar da dificuldade, "é muito satisfatório concluir".

Assim como ela, os inscritos na Maratona do Rio puderam optar pela participação em todas as provas. O evento começa na quinta (19), com os 5 km, e se encerra no domingo (22), com a maior distância, os 42 km.

Esporte como rotina

Essa energia "diferente" foi a mesma que a médica nutróloga Bárbara Freire sentiu no ano passado e, ao receber o convite da patrocinadora de 2025, não pensou duas vezes em confirmar a ida de novo. Ao lado do esposo, garantiu entre três e quatro semanas de treino para assegurar uma meia-maratona bem feita, em um momento para aproveitar ao lado desses outros milhares de corredores. Só a prova de 21 km, por exemplo, deve receber ao menos 20 mil pessoas.

"Só dá para entender chegando mesmo. Você chega no Rio e vê esse mar de gente e é completamente absurdo. A gente gosta até de chamar de o "carnaval dos corredores" por que todo mundo vem, todo mundo que você segue na internet, todos os influenciadores estão aqui", comenta ela, que também produz conteúdo em Fortaleza e já acumula mais de 36 mil seguidores no Instagram.

No próprio perfil, onde ficou conhecida como Descoberta Saudável, ela compartilha diariamente a rotina de treinos, sendo uma das influenciadoras locais que chegam até a inspirar essa ida ao Rio com o objetivo de vivenciar o evento. Já em solo carioca, ela conseguiu acesso antecipado ao local onde os kits serão entregues, produziu conteúdo especial e definiu esse como um dos pontos mais importantes dessa vez.

Mas não só a prova vira alvo. Os passeios pelo Rio, após concluir o desafio, claro, viram outro detalhe para esperar ansiosamente. "A gente precisa estar muito bem preparado antes de correr, mas depois é só alegria. Pesquisamos vários restaurantes antes de vir, pegamos indicações e pretendemos fazer os passeios turísticos pela cidade também", compartilha.

Família unida na corrida

E como uma verdadeira festa, as pistas do Rio de Janeiro se tornam palco para públicos diversos, incluindo famílias. Esse é o caso dos também cearenses Luciana Paiva, Edgy Paiva e Tiago Paiva, os dois primeiros donos de uma assessoria esportiva em Fortaleza.

Enquanto ela e o filho vão correr os 21 km, o marido topou o desafio de todas as distâncias, todos com o objetivo claro de "curtir e terminar bem". Na assessoria, por exemplo, ela conta que pelo menos 500 alunos garantiram a inscrição, número que condiz com a força da Maratona do Rio em Fortaleza. "Queremos curtir o percurso que é lindo, curtir a alegria dos nossos alunos, torcer e comemorar com eles", pontua.

Legenda: Luciana, Edgy e Tiago já são acostumados a correr em diferentes provas pelo país Foto: arquivo pessoal

Em casa, a prática de corrida começou com o esposo em 2005, com um desejo de sair do sedentarismo. Já na vida profissional veio anos depois, quando os dois decidiram juntos investir na assessoria e se tornaram donos. "Nossos filhos cresceram vendo a gente praticando esporte, trabalhando com esporte, viajando para fazer provas", comentou ela ao citar a importância disso dentro e fora do ambiente familiar.

Na assessoria, inclusive, os alunos passaram por semanas árduas de treino, mas sempre com aparente empolgação. "Acho que vai ser uma grande festa para os alunos da assessoria, cada um com seu objetivo, claro. Temos alunos que vão melhorar performance, outros que vão percorrer uma distância pela primeira vez e até quem vai fazer a primeira prova fora do Estado", se anima.

Para quem conhece cearenses corredores, já é quase certo que essa semana será a de conferir imagens de medalhas e das paisagens incríveis da cidade-maravilhosa.