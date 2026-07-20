Homem é preso após tentar incendiar pizzaria pela segunda vez na Praia de Iracema

Um homem de 24 anos foi preso após tentar incendiar uma pizzaria localizada na Avenida Beira Mar, no bairro Praia de Iracema, na tarde de sábado (18). Segundo a Polícia Militar, esta teria sido a segunda tentativa de ataque ao estabelecimento em menos de 24 horas.

A prisão foi realizada por policiais da 1ª Companhia do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), que faziam patrulhamento na região quando encontraram o suspeito sendo perseguido por populares.

Veja também Segurança 19 pessoas são presas na Expocrato com auxílio de nova ferramenta de IA Segurança Mãe da bebê morta em Fortaleza consegue medidas protetivas contra ex por histórico de violência

Os militares intervieram para impedir que ele fosse agredido e realizaram a abordagem.

Suspeito teria usado coquetel molotov

De acordo com informações levantadas no local, o homem tentou atear fogo à pizzaria utilizando um artefato incendiário do tipo coquetel molotov. Além disso, ele teria atacado funcionários com uma barra de ferro e feito ameaças de morte contra trabalhadores do estabelecimento.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma barra de ferro e um isqueiro.

Funcionários informaram à polícia que o mesmo suspeito já havia tentado incendiar a pizzaria na noite anterior, quando o estabelecimento estava fechado.

Na ocasião, o fogo foi controlado por funcionários de um hotel vizinho, que utilizaram extintores de incêndio para conter as chamas antes que o incêndio se alastrasse.

Motocicleta estava com identificação adulterada

Ainda durante a abordagem, a equipe policial constatou que a motocicleta utilizada pelo suspeito apresentava adulteração no sinal identificador, com a numeração encoberta, dificultando a identificação do veículo.

O homem foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde foi instaurado inquérito policial.

Segundo a PM, o suspeito foi autuado por posse de artefato explosivo, com base no artigo 16, § 1º, inciso III, do Estatuto do Desarmamento, e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, prevista no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.