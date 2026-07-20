Homem é baleado após briga em bar no bairro de Fátima, em Fortaleza

Uma briga entre clientes na área externa do bar Sr. Petisco, localizado no Bairro de Fátima, em Fortaleza, terminou com um homem baleado nesse último domingo (19).

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Instituto Dr. José Frota (IJF), onde recebeu atendimento médico de urgência, e foi submetida a um procedimento cirúrgico.

O estado de saúde detalhado e a motivação da briga não são conhecidos. A identificação dos homens também não foi divulgada.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o caso está sob a responsabilidade da 25ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, que conduz os trabalhos investigativos para esclarecer a dinâmica da ocorrência.

O responsável pela lesão corporal compareceu voluntariamente a uma unidade policial, prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida.

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Bar diz colaborar com as investigações

Em nota oficial, a administração do Sr. Petisco Bar e Petiscaria informou que o proprietário, o gerente e o segurança do estabelecimento foram acionados e prestaram depoimentos. As imagens serão entregues às autoridades policiais.

O bar "lamentou profundamente o ocorrido" e reforçou que prioriza a segurança de clientes, colaboradores e frequentadores.

O estabelecimento informou que não tinha conhecimento prévio da motivação da briga e declarou estar de "portas abertas", colaborando integralmente com as autoridades competentes para a elucidação do caso.

"Informamos que, na noite de ontem, ocorreu um desentendimento entre dois clientes na área externa do estabelecimento. Durante o ocorrido, um dos envolvidos foi atingido por um disparo de arma de fogo", disse o estabelecimento.