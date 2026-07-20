Homem é baleado após briga em bar no bairro de Fátima, em Fortaleza

A vítima foi socorrida ao IJF e passou por cirurgia.

Escrito por Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
20 de Julho de 2026 - 20:08
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Legenda: Crime ocorreu em frente ao bar, entre dois clientes.
Foto: Reprodução.

Uma briga entre clientes na área externa do bar Sr. Petisco, localizado no Bairro de Fátima, em Fortaleza, terminou com um homem baleado nesse último domingo (19).

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Instituto Dr. José Frota (IJF), onde recebeu atendimento médico de urgência, e foi submetida a um procedimento cirúrgico.

O estado de saúde detalhado e a motivação da briga não são conhecidos. A identificação dos homens também não foi divulgada. 

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o caso está sob a responsabilidade da 25ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, que conduz os trabalhos investigativos para esclarecer a dinâmica da ocorrência. 

O responsável pela lesão corporal compareceu voluntariamente a uma unidade policial, prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida.

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Bar diz colaborar com as investigações 

Em nota oficial, a administração do Sr. Petisco Bar e Petiscaria informou que o proprietário, o gerente e o segurança do estabelecimento foram acionados e prestaram depoimentos. As imagens serão entregues às autoridades policiais. 

O bar "lamentou profundamente o ocorrido" e reforçou que prioriza a segurança de clientes, colaboradores e frequentadores.

O estabelecimento informou que não tinha conhecimento prévio da motivação da briga e declarou estar de "portas abertas", colaborando integralmente com as autoridades competentes para a elucidação do caso.

"Informamos que, na noite de ontem, ocorreu um desentendimento entre dois clientes na área externa do estabelecimento. Durante o ocorrido, um dos envolvidos foi atingido por um disparo de arma de fogo", disse o estabelecimento. 

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