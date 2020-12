Bolsonaro declara a apoiadores Gilson Machado como novo ministro do Turismo

O presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores, nesta quarta-feira (9), que Gilson Machado, atual presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), será o novo ministro do Turismo. As informações são do portal G1.

Em diálogo com um dos apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente declarou: "Tá sabendo do Gilson ou não? Já tá sabendo do Gilson? É ministro. O Gilson é um cara muito competente nessa área. O outro estava fazendo um bom trabalho também, não é? Mas deu problema aí".

Machado entra para substituir Marcelo Alvaro Antonio, que foi demitido nesta quarta-feira. O ministro demitido criticou o atual chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. O ex-ministro chamou de "traíra" Luiz Eduardo Ramos, em um grupo de um aplicativo de mensagens onde estão reunidos todos os ministros do governo.

Alvaro Antonio acusou o ministro de pedir a demissão dele a Bolsonaro, com o objetivo de negociar o cargo com deputados do Centrão, bloco parlamentar de apoio ao governo na Câmara.

Até a publicação desta matéria, o Palácio do Planalto não oficializou a substituição, que será a 15ª no primeiro escalão do governo em menos de dois anos. Porém, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, parabenizou Machado nas redes sociais, já o declarando como novo ministro.

"Desejo boa sorte a Gilson Machado, que vinha fazendo bom trabalho como Presidente da Embratur e agora se torna novo Ministro do Turismo. Que Deus o ilumine nessa nova jornada", declarou Eduardo Bolsonaro.