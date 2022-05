Russas oferece programa de bolsas para startups

Já está em operação o programa Bolsa Startup, lançado pelo município de Russas para incentivar a inovação tecnológica na cidade, em parceria com a Universidade Federal do Ceará.

O projeto vai conceder um auxílio financeiro mensal de R$ 600 durante 24 meses para estimular startups do Campus da UFC em Russas.

A execução é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município e da coordenação do Parque Tecnológico no Campus de Russas.

O prefeito Sávio Gurgel ressalta que a medida é um “projeto fundamental” para o desenvolvimento econômico do município.

Talo da carnaúba

Entre as iniciativas selecionadas, está um projeto que utiliza como biomassa o talo da carnaúba ‒ árvore abundante no Vale do Jaguaribe. A ideia é que o talo, geralmente rejeitado, sirva de combustível para indústrias da região, reduzindo a dependência ao petróleo por parte das empresas.