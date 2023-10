Ricardo Cavalcante assume vice-presidência da CNI nesta terça-feira (31)

O presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e da Associação Nordeste Forte, Ricardo Cavalcante, assume o cargo de vice-presidente executivo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta terça-feira (31), em solenidade de posse em Brasília, prevista para as 18h30.

Eleito em maio, Cavalcante terá como desafio representar a indústria nordestina, articulando medidas que garantam o fortalecimento do setor nos estados da região.

Bastante prestigiada, a cerimônia de posse deverá contar com um destacado número de políticos influentes, incluindo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministros, governadores e deputados federais, além de grandes empresários. A CNI será presidida pelo baiano Ricardo Alban.

Ricardo Cavalcante vem acumulando conquistas em pautas relevantes para a indústria do Nordeste, como a manutenção de benefícios fiscais para as empresas.

É também um dos principais arquitetos dos investimentos em hidrogênio verde, a nova fronteira energética do Brasil, prospectando habilmente, em parceria com agentes do Governo do Ceará, uma série de negócios com gigantes globais do setor de energia.

