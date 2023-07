Ranking: Os carros mais vendidos do Ceará no 1º semestre de 2023

A venda de carros no Ceará encerrou o primeiro semestre com crescimento de 15%, segundo dados da Fenabrave, que representa as revendedoras. Foram comercializados 12,7 mil veículos ante 11 mil dos 6 primeiros meses de 2022.

Em junho, com o programa do Governo Federal que dá descontos a carros de até R$ 120 mil, o setor registrou elevação de 14% no Estado.

Dos 15 modelos mais vendidos do mês passado, onze se enquadram no projeto.

Considerando o primeiro semestre, o campeão de vendas foi o Ônix (GM), com 1,4 mil unidades comercializadas no Ceará. Em segundo lugar, ficou um SUV, o Creta (Hyundai), cujas vendas somaram 1,1 mil carros. O Ônix Plus, versão sedã do veículo mais popular do Brasil, fecha o top 3, com 1 mil unidades.

Carros mais vendidos (1º semestre 2023)

GM/ONIX: 1.411 HYUNDAI/CRETA: 1.128 GM/ONIX PLUS: 1.046 GM/TRACKER: 878 JEEP/COMPASS: 852 VW/POLO: 787 FIAT/MOBI: 617 FIAT/PULSE: 615 HYUNDAI/HB20: 601 FIAT/ARGO: 578

