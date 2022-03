Projeto quer fixar piso de R$ 3.800 para motoristas de ônibus

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei (326/22), recém-criado, para determinar o piso de R$ 3.800 de salário para motoristas de ônibus nos transportes intermunicipal, interestadual ou internacional de passageiros.

A ideia é que o valor seja corrigido anualmente pelo IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado).

Hoje, na média nacional, motoristas ganham em torno de R$ 2,1 mil, com jornada de 43 horas semanais.

Outra proposta (PL 332/22), também em análise na Câmara, quer estipular o piso de R$ 3.800 também para os motoristas do transporte coletivo urbano em municípios com mais de 150 mil habitantes. Os dois textos, de autoria do deputado Abou Anni (União-SP) tramitarão juntos.

De acordo com a Agência Câmara, os projetos serão analisados pelas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.