Programa vai pagar bolsa de até R$ 39 mil para ideias inovadoras no Ceará

O Sebrae/CE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) abriu seleção para empreendedores com ideias inovadoras ou startups para o programa StartupCE.

Os 20 melhores projetos serão contemplados com uma bolsa de até R$ 39 mil. As inscrições estão abertas até o dia 26 de junho e devem ser feitas no site oficial do programa.

Foto: Shutterstock

Como será a seleção

A seleção terá três etapas. Na primeira, serão escolhidos 200 projetos ou negócios para participar da fase de pré-aceleração, em que os participantes terão capacitação intensiva com programações online e presencial. Em seguida, o Sebrae selecionará os 100 melhores projetos que seguirão para a etapa seguinte, dando sequência às capacitações e às mentorias.

Ao fim dessa fase, será realizado um Demo Day, onde os participantes terão a oportunidade de realizar uma apresentação curta dos negócios para uma banca de especialistas do ecossistema de inovação.

Nesta etapa, serão selecionadas as 20 melhores ideias e negócios que serão contemplados com a bolsa. O apoio financeiro é de R$ 6.500 por até 6 meses.