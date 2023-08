Presidente do BNB ministra palestra na Unifor nesta quarta (30)

Completando 50 anos de existência, o curso de Ciências Econômicas da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, promove, na quinta-feira (30), às 19h, palestra com o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. O evento é aberto ao público e será realizado no Teatro Celina Queiroz.

A programação contará ainda com homenagens a coordenadores, professores e alunos da graduação.

“A ocasião busca reforçar a homenagem do curso de Economia da Unifor, que mesmo depois de 50 anos continua a promover uma série de ações e a colocar vários profissionais de economia – que participam da vida pública e empresarial do estado e do país – no mercado de alto nível”, afirma Allisson Martins, coordenador da graduação.

A graduação em Ciências Econômicas foi uma das primeiras a ser implementada na Universidade de Fortaleza, e forma profissionais aptos a atuar nas linhas de finanças, economia de empresas e economia do setor público.

Serviço

Comemoração dos 50 anos do curso de Ciências Econômicas

Data: 30 de agosto

Horário: 19h

Local: Teatro Celina Queiroz

Mais informações: (85) 3477.3195 | economia@unifor.br | Bloco Q, Sala 03

