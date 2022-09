Morre Valfrido Salmito, ex-superintendente da Sudene

Faleceu, nesta terça-feira (20), aos 88 anos, o cearense Valfrido Salmito Filho. Natural de São Benedito, foi superintendente da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) por seis anos (1978-1984) e diretor do Banco do Nordeste (BNB).

Como técnico do BNB, foi o grande responsável pela criação do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) na Constituinte de 1988, movimentando a bancada do Nordeste para o tema.

Atuou também como assessor do Ministério do Interior em programas de desenvolvimento do Nordeste, em 1990.

Salmito foi laureado com o Troféu Sereia de Ouro em 1981.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil