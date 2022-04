Missão empresarial cearense buscará oportunidades de negócios em Portugal

Um missão com líderanças empresariais e governamentais do Ceará vai a Portugal no fim de maio. O objetivo é mostrar as novas oportunidades de negócios no Estado e a melhor ambiência econômica.

A programação inclui os setores do agronegócio, têxtil, calçados, energias renováveis e turismo.

Oportunidades

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, afirma que o Ceará já tem bom relacionamento com Portugal e essa parceria tem espaço para crescimento, considerando que o PIB do Ceará está se expandindo em ritmo superior ao da média nacional.

“Podemos avançar em muitas áreas de negócios por meio dessa missão Ceará-Portugal”, avaliou o secretário, cuja pasta apoia a missão.

A secretária executiva da Indústria, Roseane Medeiros, afirmou que a missão é de interesse da indústria cearense. “O Governo conta com a parceria da Federação das Indústrias (Fiec) para sensibilizar o setor produtivo. A Fiec sabe da importância da troca de experiências e ver de perto o que Portugal fez e deu certo”, ressalta

A programação da missão inclui palestras, visitas técnicas e agendamento de encontros entre os participantes brasileiros e portugueses com o objetivo de ampliar relacionamentos – que ficaram menos intensos durante durante a pandemia.

“Desejamos enfatizar nesse encontro a importância de Portugal como porta de entrada dos produtos brasileiros na Europa”, observou durante o lançamento (virtual) da missão o presidente da Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil, Armando Abreu.