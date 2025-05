Maior franquia de energia solar do País abrirá 6 unidades no Ceará

A Solarprime, maior rede de franquias de energia solar do Brasil, colocará em prática um plano de expansão no Nordeste, com previsão de abrir 6 unidades no Ceará em 2025.

No total, são projetadas 20 novas franquias em todo o Nordeste, o que deverá elevar a participação da região 13% para 20% nas operações da companhia.

Com atuação em todos os estados, somando mais de 400 unidades, a empresa possui atualmente 68 franquias no Nordeste. Em 2024, a região foi responsável por 13% das vendas da rede, com 653 projetos fotovoltaicos comercializados — crescimento de 45% em relação a 2023.

"Registramos um ótimo desempenho em vendas no Nordeste, tanto para projetos residenciais quanto para aplicações industriais, comerciais e rurais", afirmou Caio Andrade, gerente de expansão da Solarprime.

Qual o investimento para franquia solar

Com mais de 430 unidades em operação, a Solarprime oferece modelos de franquia com investimento inicial a partir de R$ 8 mil. Há também opções físicas, com custo entre R$ 70 mil e R$ 100 mil. O portfólio inclui soluções como energia solar por assinatura, acesso ao mercado livre de energia, produtos para mobilidade elétrica e linhas de crédito para aquisição de sistemas.

Fundada em 2014, a empresa está no rol das 20 maiores microfranquias do Brasil em 2025, ocupando a 19ª posição, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).