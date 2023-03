Globest assina contrato com Pecém para exportação de minério de ferro

O Complexo do Pecém assinou um contrato com a empresa Globest, que exportará, nos próximos 12 meses, cerca de 240 mil toneladas de minério de ferro.

Instalada em Quiterianópolis, a mina da Globest tem capacidade de produzir 1 milhão de toneladas de minério de ferro por ano.

Segundo o Complexo, os operadores portuários do Pecém, Tecer Terminais e Unilink, estão preparando uma área para recepção e armazenagem do minério e posterior transferência para o Terminal de Múltiplas Utilidades do Porto do Pecém, onde a carga será embarcada.

O início da operação se dará ainda no primeiro semestre deste ano.