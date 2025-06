GDSUN capta R$ 415 milhões em debêntures e mira 250 MW em capacidade instalada até 2026

A GDSUN, empresa com atuação nacional no setor de geração distribuída de energia solar, concluiu a captação de R$ 415 milhões via emissão de debêntures coordenada pelo banco Itaú. A operação, destinada a investidores qualificados, reforça o caixa da companhia e alonga o perfil de sua dívida, com foco na consolidação da expansão planejada para os próximos anos.

Com o novo aporte, a empresa prevê ampliar sua capacidade instalada dos atuais 190 MWp para 250 MW até 2026. Hoje, a GDSUN opera 74 usinas fotovoltaicas em 12 estados e no Distrito Federal, com projetos dentro do modelo de minigeração distribuída.

Usinas no Ceará

No Ceará, a companhia inaugurou neste ano as usinas fotovoltaicas Narcélio Silveira, em Horizonte, e "Caracará", em Sobral, totalizando quatro empreendimentos em operação no Estado.

A GDSUN é uma subsidiária integral do Franklin Servtec Energia FIP, fundo privado voltado ao setor de geração de energia no Brasil. O fundo é cogerido pela Franklin Templeton Alternatives e pela cearense Servtec Energia.

Desde 2020, a empresa atua em todo o ciclo de desenvolvimento e operação de usinas solares, com foco em clientes do mercado cativo e no sistema de compensação de créditos de energia.