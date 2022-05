Fortaleza sedia Congresso Nacional de Executivos de Finanças

O Ibef Ceará (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças) realiza, nos dias 12 e 13 de maio, o Congresso Nacional de Executivos de Finanças, em Fortaleza.

Nesta edição, durante o evento, ocorrerá a entrega do Prêmio Equilibrista (homenagem aos melhores executivos e empresários que fazem a diferença no cenário econômico) para Pedro Lima, presidente do Grupo 3Corações, além do prêmio Empresa Padrão 2022 para a Brisanet.

O Prêmio IBEF Nacional será concedido a Jorge Pinheiro, presidente do Hapvida.

Os últimos ganhadores do Prêmio Equilibrista foram Beto Studart, Deusmar Queirós, Ednilton Gomes, Ivens Dias Branco, Fernando Cirino, Cândido Pinheiro, Geraldo Luciano, Ari de Sá Neto e Severino Ramalho Neto.

SERVIÇO

12 e 13 de maio

Hotel Gran Marquise

Confira a programação

12 de maio

14h - Solenidade de abertura

- Delano Macedo | Presidente CONEF

- Renata Santiago | Presidente IBEF CEARÁ

14h30 - Panorama Econômico 2022

- Moderador: Igor Lucena

- Zeina Latif | economista

- Amanda Klein | jornalista

17h - A transformação dos negócios

- Moderador: Paulo Siqueira

- Thammy i. Marcato | KPMG

- David dias | accenture

- Gustavo Araújo | Co-founder e CEO do Distrito

- Pedro melo | Presidente IBCG

19h - Solenidade de entrega do prêmio IBEF e do Prêmio Equilibrista

13 de maio

14h - Novas Tecnologias Financeiras

- moderador: Delano Macedo

- Adriano Ghelman | C6 Bank

- Francisco Pereira | Trademaster

- Reinaldo rabelo | CEO Mercado Bitcoin

16h – O novo perfil do executivo (gestão e liderança)

- Moderador: Renata Santiago

- Rachel Maia | CEO na RM Consulting Consumer Goods

- Márcio Calux | CFO CSP

- Juliano Tubino | vice-presidente da totvs

17h30 - Palestra Magna

- Guga Stocco / Guga Stocco é CEO da GR1D