Feira de materiais de construção mira girar R$ 500 milhões em negócios

O segmento de materiais de construção deverá movimentar R$ 500 milhões em negócios durante a feira Expoconstruir Nordeste 2025, a ser realizada em Fortaleza no mês de agosto. Trata-se do maior evento desse ramo no Norte/Nordeste, com participação de grandes players estaduais, regionais e nacionais.

Fabricantes, revendedores, arquitetos, engenheiros, representantes comerciais e todo o ecossistema da construção são esperados. A estimativa é que 35 mil pessoas visitem o evento.

“Uma feira com essa abrangência, que concentra alguns dos maiores fabricantes e fornecedores de materiais de construção do Brasil, continua gerando negócios mesmo após o evento. Os participantes fazem contato e ao longo de aproximadamente 30 dias ainda estão fechando os contratos, iniciados na feira. Por isso, temos a expectativa de repetir, ou até superar, as marcas do ano passado”, avalia Carlito Lira, CEO da Expoconstruir Nordeste e Presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac-CE).