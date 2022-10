Expolog 2022 projeta gerar R$ 500 milhões em negócios; inscrições abertas

A Expolog, maior feira de logística do Norte e Nordeste, retorna ao formato presencial, no Centro de Eventos do Ceará, e terá também transmissão ao vivo de suas palestras e painéis.

O evento, que acontece nos dias 23 e 24 de novembro, tem como tema principal Logística Inteligente.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.

A expectativa é que a feira movimente mais de R$ 500 milhões em negócios nos dois dias de evento.

A programação técnica da Expolog conta com três eventos paralelos: 17º Seminário Internacional de Logística, 3º Seminário Logística no Agronegócio e 5º Seminário Oportunidades para o Jovem na Logística, ofertando ao público participante conteúdo de excelência e com temáticas atuais.

O evento reunirá nomes como Eduardo Neves, presidente da ZPE Ceará; Heitor Studart, presidente do Coinfra da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec); Hermes Monteiro, presidente da Câmara Setorial de Comex do Ceará; Marcelo Maranhão, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Ceará (Setcarce); Carlos Alberto Nunes, gerente comercial da Tecer Terminais Portuários; Karina Frota, gerente do Centro Internacional de Negócios da Fiec; Marta Campelo, coordenadora da promoção da Indústria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet); entre outros.

Mais informações no site oficial do evento.

