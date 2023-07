A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) sedia, nos dias 2 e 3 de agosto, o 1º Telecom Summit, promovido pelo Sindicato das Indústrias e Empresas de Instalação, Operação e Manutenção de Redes, Equipamentos e Sistemas de Telecomunicação do Estado do Ceará, Sindimest.

Na pauta do evento, estarão temas como internet 5G, indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, cyber segurança, data centers, cidades inteligentes, etc.

