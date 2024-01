Empresas do Pecém listam desafios do novo progama industrial do Brasil

Em carta divulgada nesta quinta-feira (25), a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) manifestou otimismo com o lançamento do programa federal Nova Indústria Brasil, mas fez ponderações sobre "desafios críticos" que podem "comprometer a efetividade e o alcance do plano". A carta é assinada pelo presidente da entidade, Eduardo Amaral.

"O primeiro desafio que gostaríamos de destacar é a complexa estrutura regulatória, tributária do Brasil, que pode dificultar significativamente os investimentos e o acesso pleno aos recursos. A simplificação das normas e a harmonização dos processos são essenciais para que as empresas possam se beneficiar de forma plena e eficiente dos recursos disponibilizados", ressalta a Associação.

Distribuição de recursos

As empresas associadas também reforçaram a necessidade de garantir uma distribuição justa e equitativa dos recursos do programa por todo o território nacional.

"Preocupa-nos a possibilidade de um acesso desigual, que favoreça regiões ou setores específicos em detrimento de outros. Assim, apelamos por critérios de distribuição que considerem as potencialidades e necessidades de todas as regiões, assegurando oportunidades iguais para o desenvolvimento industrial diversificado e inclusivo", pondera o texto.

Segundo a Aecipp, é imprescindível um alinhamento estreito entre as políticas do programa e as necessidades reais da indústria. "Isso implica em um diálogo contínuo e construtivo entre o governo, as associações industriais e as empresas, para que as ações implementadas sejam verdadeiramente eficazes e adaptáveis às dinâmicas do mercado".

