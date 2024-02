Empresa pernambucana de ração para pets terá indústria no Ceará

Página patrocinada por:

A indústria pernambucana Cedan Rações, que produz comida para pets, expandirá as operações para a cidade de Varjota, no interior do Ceará.

A nova planta será construída após acordo firmado entre a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), que inclui a doação do terreno e construção de galpão industrial para a empresa.

Conforme o presidente da Adece, Danilo Serpa, a expectativa é que o negócio gere 150 empregos na região.

A empresa poderá exportar parte da produção pelo Porto do Pecém. Outra vantagem econômica para a região será a compra de insumos, como o milho, de produtores locais de Varjota, Reriutaba, Cariré, Ipu, Hidrolândia, Novo Oriente e outros.

