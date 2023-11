Em Portugal, Adece mira atração de negócios em tecnologia e inovação para o Ceará

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) participa, em Lisboa, do Web Summit, maior evento de tecnologia e inovação do mundo, que se encerra nesta quinta-feira (16).

O objetivo da viagem é prospectar negócios nessas duas áreas para o Ceará, além de conhecer experiências internacionais exitosas nesses segmentos.

"Estamos em contato com grandes players nacionais e internacionais com o objetivo de fomentar o segmento de tecnologia e inovação no Ceará. Tive a oportunidade de encontrar nomes importantes e discutir parcerias, como o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, o embaixador do Brasil em Portugal, entre outros", comenta Danilo Serpa, presidente da Agência.

A agenda inclui ainda visitas a empresas e entidades de Lisboa e cidades próximas com o intuito de conectar os participantes com o ecossistema empreendedor.

"Ver como funciona o ecossistema construído e concretizado atualmente em Portugal é uma inspiração para nós, que estamos trabalhando para fazer acontecer uma realidade semelhante no Ceará. Na Adece, está entre as nossas prioridades a consolidação do segmento por meio dos distritos de inovação", completa Serpa.

