Consumo das classes C e D no Ceará tem 3º melhor resultado do País

O Ceará ficou em terceiro lugar no ranking do consumo das classes C e D no mês de fevereiro, conforme a Pesquisa de Hábitos de Consumo, realizada pela Superdigital, fintech do Santander.

Dos 13 estados analisados, somente São Paulo e Minas Gerais ficaram à frente.

Os setores que mais impulsionaram o consumo no Ceará foram o de automóveis (alta de 51%) e hotelaria (39%). Em contrapartida, tiveram as quedas mais acentuadas os segmentos de passagem aérea (-59%) e farmácias (-15%).

O Estado sofreu um leve recuo de 0,6% no indicador geral e, mesmo assim, ficou entre os três melhores do País. Na média nacional, houve retração de 3% no consumo.

Sobrecarga

Luciana Godoy, CEO da Superdigital Brasil, afirma que o consumo foi impactado por ajustes das famílias nos orçamentos. “As classes C e D sentem mais os efeitos das grandes contas do início do ano, como IPTU, IPVA, material escolar e pagamento de compras parceladas feitas para as festas de final de ano. Além disso, com o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis, o orçamento mensal fica sobrecarregado”, afirma a executiva.