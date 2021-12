Concurso da ANM tem edital divulgado com 40 vagas e salário de R$ 10 mil

Foi publicado nesta sexta-feira (10), no Diário Oficial da União, o edital do concurso da Agência Nacional de Mineração (ANM). Serão ofertadas 40 vagas, com salários de R$ 9,9 mil.

As inscrições serão abertas no dia 17 de dezembro, no site do Cebraspe, organizador do certame, e encerradas no dia 10 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 132.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Minas Gerais: 17

Distrito Federal: 10

Pará: 6

Mato Grosso: 2

Bahia: 2

São Paulo: 2

As oportunidades são para a carreira de especialista em recursos minerais, com graduação em Geologia ou Engenharia (Geológica, Hídrica, de Minas, Civil, Ambiental ou Florestal).

Conforme o edital, as provas serão aplicadas no dia 10 de abril, com 100 questões (40 de Conhecimentos Básicos e 60 de Conhecimentos Específicos).

Veja o resumo do Concurso ANM 2022

Cargos: apenas especialista em recursos minerais

Vagas: 40

Estados: Minas Gerais, Distrito Federal, Pará, Mato Grosso, Bahia, São Paulo

Requisito: nível superior em áreas específicas

Remuneração: R$9.909,30

Inscrições: de 17 de dezembro a 10 de janeiro

Provas: 10 de abril de 2022

Banca: Cebraspe

Link para o edital completo