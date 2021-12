Com carteira de R$ 450 milhões, Sicredi se expande e vai abrir 13 agências no Ceará

A Sicredi Ceará colocou em execução um robusto plano de expansão que fará a instituição financeira cooperativa praticamente dobrar de tamanho até 2025. Hoje com 15 agências, a rede planeja abrir mais 13 nos próximos três anos.

Quatro delas devem começar a operar ainda neste ano: Montese (Fortaleza), Eusébio, Maracanaú e Caucaia.

Para o ciclo de ampliação das operações, será feito um investimento de R$ 5,6 milhões. Em torno de 80 empregos diretos devem ser gerados.

Legenda: Marcos Aragão, diretor do Sicredi Ceará Foto: Fabiane de Paula

"Enquanto os bancos estão fechando (agências), nós estamos abrindo. Onde o banco abre espaço, a gente ocupa", diz à Coluna Marcos Aragão, diretor-executivo da Sicredi Ceará.

O objetivo é ramificar a área de atuação no Nordeste, levar a cultura do cooperativismo a um contingente maior de pessoas e estreitar a relação com os associados, num sistema "fisital", em que há investimento nas lojas físicas em paralelo às plataformas digitais.

Perfil dos associados

A cooperativa tem, hoje, um perfil muito mais diverso de associados. Aragão conta que o público mudou ao longo dos 118 anos de história da Sicredi.

No início, o corpo de associados era composto primordialmente por médicos e outros profissionais da saúde. Depois, abriu-se espaço para servidores públicos e micro e pequenas empresas. E hoje, com a livre admissão, o número de clientes foi fortemente alavancado.

"Para você ter uma ideia, dois anos atrás, nós tínhamos 11 mil associados. Hoje temos 22 mil no Ceará", ressalta Aragão.

O foco da cooperativa agora, diz o diretor, são micro, pequenas e médias empresas, segmento que ainda enfrenta dificuldades em obter crédito no mercado financeiro convencional e que sofreu com essas barreiras principalmente em 2020, por conta da pandemia.

Em ativos totais, a Sicredi Ceará tem R$ 950 milhões, incluindo uma carteira de crédito de R$ 450 milhões. Em 2020, o crescimento da carteira foi de 42% e, neste ano, o avanço deve ser de 14%.