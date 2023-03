Ceará gera 4,3 mil empregos com carteira assinada em fevereiro

O Ceará criou 4,3 mil vagas de emprego formal em fevereiro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quarta-feira (29). O número resulta de 43,1 mil admissões e 38,8 mil demissões registradas no período.

Com o resultado de fevereiro, o estado reverte o péssimo desempenho de janeiro, quando foi contabilizado o corte de 2,4 mil empregos.

Leia mais Victor Ximenes Sobral lidera número de demissões no interior e perde mais de mil empregos

No acumulado do primeiro bimestre, o Ceará gerou 1,9 mil empregos com carteira assinada. O número é o terceiro melhor do Nordeste, mas bastante abaixo de Pernambuco (7,9 mil) e Bahia (11,5 mil), o que demonstra um desempenho frustrante do mercado de trabalho cearense neste início de 2023. No ranking nacional, o Ceará figura na 16ª colocação.

O salário médio de admissão no Estado em fevereiro foi de R$ 1.805,23.