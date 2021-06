Velhos rivais de mais de cem anos

Não me canso de ver o Clássico-rei. Hoje, Ceará e Fortaleza novamente em ação. Será a quinta partida entre ambos neste 2021. Na primeira, dia 3 de março, 0 x 0. Na segunda, dia 15 de maio, Ceará 0 x 2 Fortaleza. Na terceira, dia 23 de maio, 0 x 0. Na quarta, dia 2 de junho, 1 x 1. Resumo: uma vitória tricolor e três empates. Claro que imperou o equilíbrio. E certamente hoje não será diferente. A pergunta é: o avassalador Fortaleza, no momento em reconhecida vantagem técnica a tática, não poderá passar por cima do Vozão, tal como fez com o Internacional de Porto Alegre, que quedou humilhado e destroçado aos pés do Leão? Bom, tudo no futebol é possível. Entretanto, busco na história quando pela última vez aconteceu uma goleada no clássico-rei. Não recordo. Primeiramente é preciso deixar claro o que é goleada? A partir de três gols de diferença? Alguns entendem que goleada só deve ser reconhecida quando a diferença for de quatro gols para cima. Sou menos exigente. Goleada para mim já se caracteriza a partir de três gols de diferença. Então, quando o Ceará goleou o Fortaleza ou quando o Fortaleza goleou o Ceará? Deixo com os pesquisadores. Numa história de mais de cem anos de rivalidade, o melhor mesmo é deixar acontecer.

Muito dinheiro

São R$ 2.700.000,00 em jogo. Quantia valiosa, máxime em tempo de crise econômica e pandemia. A Copa do Brasil tem uma virtude e mil defeitos. A virtude é premiar bem, com valores bastante significativos. Os defeitos são tantos que não cabem num tópico. Primeiro defeito: eliminar um time com um jogo e um empate. Isso não existe. Segundo: privilegiar quem vem da Libertadores...

Sucessora

A Série A nacional é a sucessora da Taça Brasil, que em 2010 foi reconhecida pela CBF como Campeonato Brasileiro, inclusive tendo os títulos unificados. Entretanto, é a Copa do Brasil que, guardadas as devidas variações, adota o modelo da Taça do Brasil. Detalhe: a Taça Brasil era enxuta. A Copa do Brasil virou competição esdrúxula e eleitoreira.

Mais dois jogos

Os dois maiores rivais, além do jogo de hoje, ainda se enfrentarão duas vezes este ano, em jogos válidos pela Série A Nacional. Não há datas marcadas ainda. Mas o primeiro clássico-rei pela Série A deste ano acontecerá na 14ª rodada (Ceará x Fortaleza). O segundo clássico-rei (Fortaleza x Ceará) acontecerá na 33ª rodada. Ao todo, no ano, sete jogos entre os dois maiores rivais.

O velho PV

Faz tempo que o Hospital de Campanha foi desativado. O Estádio Presidente Vargas continua sem as reformas necessárias para voltar a sediar jogos. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, prometeu que faria as obras de recuperação do estádio logo após a desativação do Hospital de Campanha. O hospital foi desativado em setembro de 2020. Prefeito Sarto Nogueira com a palavra.