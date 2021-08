Vantagens cearenses diante dos grandes

Pela tradição e história, o Brasil tem doze times chamados grandes: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional e Grêmio. Desses, alguns estão em crise aguda: Vasco, Botafogo e Cruzeiro caíram para a segunda divisão. Esses três têm status de grande, mas em campo estão longe dos tempos de grandeza. Assim, dos chamados grandes, o Fortaleza ganhou do Atlético no Mineirão (1 x 2), do Inter no Castelão (5 x 1), empatou com o Fluminense no Castelão (1 x 1), perdeu para o Flamengo no Maracanã (2 x 1), ganhou do Corinthians no Castelão (1 x 0), ganhou do São Paulo no Morumbi (0 x 1) e ganhou do Palmeiras no Allianz Parque (2 x 3). Então, dos grandes, o Leão perdeu apenas para o Flamengo no Rio.

O Ceará ganhou do Grêmio no Castelão (3 x 2), perdeu para o Santos na Vila (3 x 1), empatou com o Inter no Beira-Rio (1 x 1), ganhou do Atlético-MG no Castelão (2 x 1), empatou com o São Paulo no Castelão (1 x 1) e empatou com o Fluminense no Rio (0 x 0). Observem que os times cearenses, diante dos grandes, perderam apenas um jogo cada. O Fortaleza foi derrotado pelo Flamengo no Maracanã e o Ceará foi derrotado pelo Santos na Vila.