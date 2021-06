Meu querido amigo Augusto Borges partiu. E deixou para todas as gerações o rico legado de sua trajetória no rádio e na televisão. Foram 71 anos dedicados à arte que abraçou com tanto amor e talento. Sua versatilidade o fez atuar em diversos segmentos. Na década 1970, trabalhei com ele na Ceará Rádio Clube e na TV Ceará - Canal 2 (Rede Tupi). Tive, então, a felicidade de acompanhar de perto a sua desenvoltura. Nessa época ele viveu certamente um de seus momentos mais marcantes como comunicador: no Show do Mercantil, entrevistou o médico Albert Sabin, genial pesquisador que desenvolveu a vacina oral contra a poliomielite. Diante do homem que salvara da paralisia infantil milhões de crianças pelo mundo, Augusto emocionado chorou. Digno de todos os louvores seu amor pela preservação das músicas da “Era de Ouro do Rádio”. Fez isso por mais de trinta anos no “Ontem, Hoje e Sempre”, programa que apresentou na TVC até poucos dias antes de sofrer o AVC. Fã incondicional e amigo de Orlando Silva, com quem fez serestas, Augusto gostava de ouvir as canções do Cantor das Multidões. Por isso mesmo, com o título de uma dessas canções, deixo aqui registrado o meu pranto pela morte do querido amigo: “Uma lágrima, uma dor e uma saudade”.

Futebol de salão

Os tempos difíceis, que ora vivemos, estão marcados por perdas de pessoas queridas. Pessoas que saem de nosso convívio, sem que tenhamos sequer a oportunidade de despedidas. Foi assim também com a partida do querido técnico César Vieira, que deixou a marca de seu talento na história do futebol de salão do Estado do Ceará e do Brasil.

Revolucionário

O futebol de salão fica divido em dois tempos: antes e depois de César Vieira. Ele revolucionou o esporte da bola pesada. Fez o futsal cearense e brasileiro vitorioso pelas quadras do mundo. Foram tantos títulos nacionais e internacionais que seria preciso uma página inteira para explicar todas as conquistas, desde mundiais, sul-americanos e pan-americanos.

Saudade

Hoje, posso ter me estendido nas homenagens póstumas. Mas as entendo justas pelo que representaram, nos respectivos segmentos, o comunicador Augusto Borges e o treinador César Vieira. É preciso registrar com relevância a trajetória dos homens de bem. São exemplos que devem ser examinados, estudados e seguidos por todas as gerações.

Aplausos

Fico feliz ao ver o desabrochar de novos e jovens talentos que vão alcançando destaque no rádio, televisão e nos esportes em geral. E torço para que tenham o mesmo grau de consistência, pertinácia e dedicação ao ofício demonstrado pelos dois saudosos profissionais aqui homenageados. É assim que se edifica uma carreira merecedora de todos os aplausos.