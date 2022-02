Um título mundial, pelo amor de Deus

É incontestável a força do futebol brasileiro. Mas está perdendo o contato com os títulos, quer em Copas do Mundo de seleções, quer nos Mundiais de clubes. A Seleção Brasileira foi pentacampeã mundial há 19 anos na Copa de 2002 no Japão. E faz nove anos que o Corinthians conquistou o último título mundial do futebol brasileiro (em 2012 derrotou o Chelsea). É jejum demais. Agora o Palmeiras terá nova chance de trazer o título mundial. O Chelsea é o favorito. Mas ser favorito não é certeza de vitória. O Internacional, com o talento do cearense Iarley, derrotou o favorito Barcelona na decisão de 2006. Iarley deu um baile. Foi o melhor da partida. De 2012 para cá, o Grêmio teve a chance em 2017, mas perdeu para o Real Madrid. Em 2019, o Flamengo teve a oportunidade de ganhar seu segundo título mundial, mas perdeu para o Liverpool. O Flamengo já tem um título mundial, conquistado em 1981, quando derrotou o Liverpool por 3 a 0. A geração que vai completar 20 anos de idade, ainda não viu a Seleção Brasileira sagrar-se campeã mundial. Tenho trigêmeos, de 19 anos de idade. Eles não escondem a frustração de nunca terem visto a Canarinho campeã mundial. Taí a chance no Catar.

Vídeos

A geração de brasileiros, que chega agora aos 20 anos de idade, só vê as glórias das conquistas da Canarinho através de filmes e vídeos. São registros monumentais da época de ouro do futebol nacional. Época que compreende o período de 1958 a 1970. Foram quatro títulos mundiais em 12 anos de competição.

Diferença

Depois do tricampeonato mundial, conquistado pela Seleção Brasileira no México em 1970, houve um longo jejum de 24 anos sem título mundial da Canarinho. Foram 24 anos na fila de espera. Nesse período, a Alemanha ganhou dois títulos (1974 e 1990), a Argentina ganhou dois títulos (1978 e 1986) e a Itália ganhou um título (1982).

Clubes

O Palmeiras terá amanhã a grande chance de trazer de volta para o Brasil a hegemonia mundial do futebol de clubes. A supremacia europeia vem incomodando (2013, Bayern; 2014, Real; 2015, Barcelona; 2016, Real; 2017, Real; 2018, Real; 2019, Liverpool; 2020, Bayern).

Vídeos

Esta geração, que vai completar 20 anos de idade, só através dos vídeos tem a possibilidade de conhecer as glórias do futebol brasileiro. Felizes o que tiveram a oportunidade de vivenciar a era de ouro do futebol brasileiro, quando em 12 anos conquistou três títulos mundiais. Por pura coincidência, exatamente a era de glórias de Edson Arantes do Nascimento, Pelé.