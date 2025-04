Um instante, Maestro! Volto a narrar futebol

Não sei quando parei de narrar futebol pelo rádio. Faz muitos anos. Recentemente, narrei jogos pela televisão. Mas narrar pelo rádio é mais difícil e apaixonante. Exige voz, fôlego e criatividade. Comecei a minha vida profissional, imitando os famosos narradores da Copa do Mundo de 1958, Edson Leite e Pedro Luiz.

Sem perceber, abandonei as narrações pelo rádio. Outras ocupações desviaram meus trabalhos no jornalismo. Foi melhor assim. Não houve despedida. Agora, de surpresa, o destino me entrega a missão de narrar Vitória x Fortaleza, direto do Estádio Barradão, em Salvador. São as voltas da vida.

Estou ansioso. Nervoso como se fosse a primeira vez. Como me comportarei? As cordas vocais suportarão a carga? Saberei ainda dar o grito de gol? É claro que não terei a jovialidade de 18 anos, quando estreei na Rádio Uirapuru em 1965. Mas terei o mesmo amor à arte primeira que abracei.

Peço humildemente a compreensão dos ouvintes, sobre possíveis limitações. Quer queiram, quer não, o passar dos anos altera a natureza das coisas. São 78 anos de idade. Desculpem-me algumas falhas que possam acontecer. Eu peço.

Verdinha

Vou narrar para a Verdinha FM, 92.5. Quando fiz a última narração exclusivamente para rádio, ainda era a AM-810. Havia o “efeito eco”, que ajudava demais. Hoje é o som FM, cristalino. O microfone é um Shure, de última geração. Mas tenho saudade do microfone “cara de gato”, que os jovens certamente nem sabem que existiu.

Professor

Agora lembrei do querido Júlio Sales, brilhante narrador a quem devo muito. Foi meu professor nos primeiros anos no rádio. Julinho morreu recentemente, no dia 11 de março. Ele fez parte da banca que, em 1965, aprovou a minha contratação pela Rádio Uirapuru. E sempre me deu dicas importantes. Valeu, amigo. Saudade muita.

Ídolos

Os primeiros narradores que me inspiraram foram Edson Leite e Pedro Luiz. Depois, Fiori Gigliotti, Jorge Cury e Haroldo Fernandes. Isso no plano nacional. No plano local, Jaime Rodrigues e Ivan Lima. No início de minha carreira, imitei muito a maneira de narrar do Ivan. Ele tinha uma voz linda demais.

Sem televisão

Venho de um tempo em que não havia transmissão de futebol pela televisão. Isso exigia do narrador de rádio muita atenção. Não havia a repetição das imagens do gol. A iluminação dos estádios não tinha a luminosidade de hoje. Os flashes dos fotógrafos, que ficavam atrás da trave, também encandeavam. Era complicado, mas dava certo.

Estreia

Hoje, o narrador Breno Rebouças estreia na TV Verdes Mares. Comandará a transmissão do jogo Vitória x Fortaleza. Ao companheiro e amigo, desejo sucesso absoluto na sua nova missão. Breno edificou a sua carreira com dedicação, talento, decência e profissionalismo. Merecida conquista. Deus o abençoe, Breno.