Treinadores brasileiros e estrangeiros

De início, quero deixar bem claro que não sou contra a contratação de técnicos nascidos em outros países. Não sou xenófobo. Corações abertos a todos que queiram vir. É conhecida a hospitalidade cearense. A acolhida aqui é afetuosa. A água é doce. Eu sou contra o modismo. E tenho manifestado isso em várias ocasiões. De repente, os dirigentes brasileiros descobriram que a salvação está nos técnicos vindos de várias partes do mundo. Sei que a contribuição deles é importante. O intercâmbio é salutar. Só não aceito que sejam tidos e havidos como superiores aos técnicos brasileiros. Admito que, preparados nos centros de excelência da Europa, tenham uma bagagem recheada de inovações. Tudo bem. Opto pela nossa forma de jogar. O nosso futebol original não foi forjado nas academias da França, Rússia, Itália, Alemanha, mas nos campinhos improvisados das ruas e vielas, berço de craques geniais. Foi dessa experiência que, anos depois, saíram os técnicos que levaram o Brasil a cinco títulos mundiais. Os técnicos estrangeiros são bons. Aplausos para eles. Só não gosto do endeusamento que os colocam acima dos nossos treinadores. Nessa parte, o complexo de vira-lata voltou, sim.

Muito bom

O técnico argentino, Juan Pablo Vojvoda, tem feito um ótimo trabalho no Fortaleza. Ele é, realmente, merecedor de todos os elogios. Mas isso não significa dizer que seja melhor que os treinadores brasileiros. Não faz muito, foi o brasileiro Rogério Ceni que conduziu o Fortaleza a patamares nunca antes alcançados.

Campeão

Foi o treinador brasileiro Alexi Stival, conhecido como Cuca, que ganhou o Campeonato Brasileiro, Série A, 2021, comandando o Atlético Mineiro. Na sua trajetória no futebol brasileiro, Cuca provou que tem competência para montar times eficientes, ganhadores de títulos. Realizou um trabalho excepcional, no mesmo nível dos melhores treinadores internacionais.

Modismo

Tento buscar a razão pela qual os dirigentes de vários times brasileiros entenderam que só mesmo os treinadores estrangeiros podem ser a solução. Há uma espécie de modismo que começou lentamente e depois foi ampliado, máxime depois da passagem de Jorge Jesus pelo time do Flamengo.

Conclusão

Admito e entendo o intercâmbio. Venham, pois, técnicos do mundo todo. Sem problemas. Sejam todos bem-vindos. Tragam seus conhecimentos. Mas volto a bater na mesma tecla: que o modismo não cometa a injustiça de rebaixar os grandes treinadores que temos no Brasil. Aqui há nomes respeitáveis. Foi com treinadores brasileiros que a Canarinho ganhou cinco títulos mundiais.