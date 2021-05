Só falta a “bicorporeidade” do Ceará

O Vozão jogou ontem pelo Campeonato Cearense. Enfrentou o Icasa. Hoje, às 19:15, entra em campo para enfrentar o Arsenal de Sarandí, jogo pela Copa Sul-Americana. Não me surpreenderei se, nos próximos dias, colocarem dois jogos do Ceará no mesmo horário, em locais diferentes. Aí, amigos, seria uma espécie de inusitado fenômeno da “bicorporeidade” no futebol. Nas elucubrações decorrentes de tantos campeonatos, fico a pensar quando marcarem dois jogos do Ceará, com formações diferentes, no mesmo horário e estádio, diante de adversários diferentes. Aí o Vozão iria contrariar a física, ou seja, dois corpos ocupando o mesmo lugar no espaço. É o ganancioso mundo do futebol na sua busca alucinante por dinheiro. Pouco estão ligando para a saúde dos atletas. Aliás, os dirigentes do futebol não estão interessados em preservar a saúde de quem quer que seja, se o objetivo for grana no cofre. Lembro que na Copa de 1994, colocaram Alemanha e Coreia para jogar às 14 horas no insuportável calor de Dallas no Texas. No Brasil fizeram o mesmo na Copa de 2014: jogos às 14 horas sob o calor do Nordeste. Na semana passada, quase mataram o Buiú nos 3.700m de La Paz. Absurdo.

Superar

Foco do Vozão agora é a Sul-Americana. No jogo em Buenos Aires, restou provado que o time argentino não tem nada de excepcional. Entretanto, vale a lição do jogo com o Bahia. Nada de achar que a vitória acontece por si. A vitória tem de ser buscada. E buscada com talento, competência, dedicação, compromisso.

Observação

Hoje, o novo técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, terá a chance de ver o Leão em um jogo oficial. Mas, lamentavelmente, diante de um adversário que cumpre pífia campanha: o Crato. O adversário do Leão tomou uma goleada do Ferroviário (0 x 4). E tomou goleada ainda maior, aplicada pelo Atlético-CE (7 x 1). Não é preciso dizer mais nada.

Exigência

Jogo para valer mesmo o Fortaleza terá no sábado pelo Campeonato Cearense, quando enfrentará o Ceará. Aí, sim, o clássico maior. Num clássico, dependendo das circunstâncias, será possível uma avaliação criteriosa sobre os recursos humanos disponíveis. Um primeiro e real momento para Juan Pablo Vojvoda saber quem é quem no elenco tricolor.