As voltas e reviravoltas do futebol o fazem encantador. O Fortaleza voltou a vencer, após quatro jogos sem triunfo. Ganhou da Chapecoense (3 x 2), numa partida em que o destaque foi Yago Pikachu, o mesmo que, em Porto Alegre, saiu cabisbaixo pelos incríveis gols perdidos. O Leão tomou um gol de pênalti (Ramon converteu) aos 34’ da etapa inicial. Aos 4’ do segundo tempo, David empatou (1 x 1). A 9’ teve Quintero expulso. Aí, com um a menos, o Fortaleza voltou a ser Fortaleza. Agigantou-se. Logo se impôs. Promoveu a virada pelo esforço coletivo, mas, nessa parte, dois jogadores fizeram a diferença: Pikachu e Felipe Alves. Um na frente a servir e assinalar gol; o outro a atrás a pegar tudo e mais alguma coisa. De Pikachu o passe para o gol de Robson (2 x 1). De Pikachu o gol que ampliou a vantagem (3 x 1). O Leão ainda tomou dois sustos: o gol de Perotti (3 x 2) e uma conclusão de Geuvânio que obrigou Felipe Alves a praticar milagrosa defesa. Importante citar a participação de Ederson, máxime quando o Fortaleza perdeu Quintero. Mas a vitória ficou marcada pelo show e redenção de Pikachu, perdoado dos pecados cometidos na Arena Grêmio. Pikachu, digno de todos os aplausos, deu merecida volta por cima.

Liderança

Holofotes para o Bragantino que, com muito mérito, alcançou a liderança do Campeonato Brasileiro, Série A (17 pontos). Incrível a campanha do Massa Bruta fora de casa. Venceu os quatro jogos que fez. Ganhou da Chapecoense, do Flamengo, do Corinthians e do Atlético de Goiás. Faturou 12 pontos fora de casa.

Artilharia

O Bragantino tem o melhor ataque da competição. São seus goleadores: Ytalo, 4 gols. Aderlan, 2; Eric Ramires, dois; Lucas Evangelista, dois; Artur, dois; Cuello, 1; Hélio, 1; Weverton, 1; Luan, 1; Chrigor, 1. Praxedes, 1. Interessante: na tabela da CBF, consta que o Bragantino marcou 17 gols, melhor ataque da competição. Mas, na contagem de gols por atleta, são 18 gols marcados.

Em casa

O Bragantino conseguiu melhores resultados fora de casa do que jogando no seu estádio, o Nabi Abi Chedid. Em casa, local do jogo de hoje diante do Ceará, o Bragantino empatou com o Bahia (3 x 3), empatou com o Fluminense (2 x 2) e ganhou do Palmeiras (3 x 1). Está invicto em casa. Apesar de o Bragantino ter pontuado menos em casa, mesmo assim já se percebe quão difícil será a missão do Ceará.

Experiência

No ano passado, o Ceará passou por maus momentos no Estádio Nabi Abi Chedid. Perdeu (4 x 2). Escapou de uma goleada que poderia ter sido de 6 a 2 ou 7 a 2, tal o baile que levou do Bragantino. Como as formações são basicamente as mesmas, Guto tomará as devidas precauções. Em 2020, começou afoito, em cima, deu-se mal. Um pouco de prudência não faz mal a ninguém.