Sexta-Feira Santa, rádio e futebol

Ingressei na Rádio Uirapuru em 1965. Na época, a partir de Quinta-Feira Santa, nem pensar em futebol. Estádios fechados em nome da religiosidade do povo cristão. Futebol só no Domingo da Ressurreição. Aí, sim, um dia de festa. O mundo mudou muito. As emissoras de rádio, na Quinta-Feira Santa, tocavam apenas músicas clássicas. Oportunidade para o discotecário colocar no ar Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Handel, Puccini. Na Sexta-Feira Santa, era ainda maior o respeito. As emissoras ficavam fora do ar. A Rádio Uirapuru, numa exceção, ia ao ar apenas às 12 horas para apresentar a peça Vida, Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, clássico gravado pelo extraordinário cast da Rádio Nacional em 1959. A radiofonização foi feita pelo famoso Giuseppe Ghiaroni, tendo Roberto Faissal no papel de Jesus Cristo. Terminada a peça, a emissora outra vez saía do ar. Gradualmente, o sentimento de respeito foi desaparecendo. Desrespeito tão grande que quiseram promover no município de Aracati, no presente ano, um “Carnaval” em plena Sexta-Feira Santa. Só não o fizeram porque houve forte protesto dos segmentos religiosos. Fim dos tempos, amigos.