Senhoras e senhores, narradoras e narradores!

As mulheres estão chegando. E, com extrema competência, mostrando serviço em áreas da comunicação que antes eram privativas dos homens. Há bem pouco tempo, era impossível se pensar numa narração de futebol pelo rádio sob o comando de uma mulher. Desde os primeiros tempos do rádio até décadas recentes, somente vozes masculinas.

E, necessariamente, vozes bonitas e potentes. Assim entraram para a história Edson Leite e Pedro Luís (Rádio Bandeirantes-SP), Fiori Gigliotti (Rádio Pan-Americana e Bandeirantes), Jorge Cury (Rádio Nacional-RJ). Aqui em Fortaleza, Jaime Rodrigues (Rádio Iracema e Uirapuru) e Ivan Lima (Rádio Dragão do Mar). Citaria muitos outros, mas creio que esses simbolizavam o que havia de melhor nas transmissões esportivas da época. No rádio, outro campo fechado para mulheres era o dos comentaristas de futebol. De forma gradual, as coisas foram mudando. Primeiramente elas foram chegando como repórteres. Na década de 1970, Vilma Maria foi a primeira repórter esportiva do rádio cearense. Trabalhou comigo na Rádio Dragão do Mar. Depois, veio Marilena Lima. Mas nada de espaço para mulheres como narradoras ou comentaristas nas emissoras de rádio.