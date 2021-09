Regras sem pênalti no futebol

Mais uma vez o pênalti na berlinda. Quem teria, ao elaborar as regras do futebol, sugerido a cobrança de pênalti? Em 1863, nas primeiras regras, não existia o pênalti. O pênalti só passou a existir em 1891, após mudanças no regulamento. De certa época para cá, a interpretação a respeito do pênalti ficou muito complicada. Nos primeiros tempos, era necessário observar a intenção do atleta, caso a bola tocasse na mão dele. Na mão, somente na mão. Daí a história de bola na mão ou mão na bola. Caberia ao árbitro examinar a intenção do atleta.

Agora, da forma como está, são inaceitáveis as decisões sobre a existência ou não de pênalti. Tentaram simplificar, mas complicaram ainda mais. No lugar da mão, agora o braço. Mas depende da situação do braço. Se aberto como os do Cristo Redentor no Corcovado, pênalti. Se colado ao corpo como quem se protege do frio, não é pênalti. Uma série de insanidades produzida por irracionais do apito. Pior ainda: inventaram o VAR para tirar dúvidas. Tudo bem. Parecia uma solução. Entretanto, em situações de dúvida sobre a existência ou não de um pênalti, o VAR nem sempre tem servido para elucidar. Tudo fica mesmo para a subjetiva interpretação dos árbitros.