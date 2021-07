Qualidade especial entre equipes de fino trato

Há alguns dias citei que, no momento, futebol bonito de ser visto na Série A nacional está sendo praticado por três times: Fortaleza, Bragantino e Flamengo. Observem bem: futebol mais bonito, não o mais vencedor. Claro, o mais vencedor é o Palmeiras (28 pontos). O segundo mais vencedor é o Atlético-MG (25 pontos). Admiro os times que sabem tocar a bola. O toque do Flamengo me chega como arte a encantar o espectador. Desde os tempos de Jorge Jesus tem sido assim. O Bragantino também faz isso muito bem. E o Fortaleza segue no mesmo patamar. Assim, o Bragantino, embora mesmo sem contar com seu melhor jogador, Claudinho, é time para ser respeitado.

O Fortaleza, igualmente, soube se estabelecer de tal forma que até a indiferente crônica esportiva do Sul/Sudeste rendeu-se à qualidade do Leão. Previsão, pois, de jogo refinado entre equipes que cuidam da bola com o carinho que ela merece. Cabe aqui, porém, uma observação: nem sempre tudo sai com 100% de acerto. No empate com o Ceará, o Braga esteve numa jornada de pouca inspiração. E o Fortaleza, diante do Flamengo e do Atlhetico-PR, sofreu dois apagões. Normais oscilações num certame de longa duração.

Missão alvinegra

O técnico Guto Ferreira está fazendo das tripas coração para contornar ausências importantes como as de Gabriel Dias, Mendoza e Jael, sem esquecer que Luiz Otávio continua fora. Na questão defensiva há alternativa de qualidade. Gabriel Lacerda, de início vacilante, mostrou personalidade e força mental após alguns equívocos. Hoje tem a confiança de todos. Isso é muito bom.

Adversário

O Sport experimenta um delicado momento. Ocupa a zona maldita (17º). Sua proposta é deixar a zona amanhã diante do Ceará. É bom lembrar que o Sport aprontou na rodada passada: em pleno Estádio Independência, em Belo Horizonte, ganhou do América, gol de Paulinho Moccelin aos 50 minutos do segundo tempo. O Sport optou pelo contra-ataque. Por uma bola. Encontrou-a no fim.

Vitória

Anima verificar que, mesmo com tantos desfalques, o Ceará aplicou 1 a 0 no Athetico-PR. E observem que o time paranaense está na quinta colocação. Portanto, tem ótima campanha. Também em Cuiabá o Ceará produziu bem. Merecia ganhar o jogo. Cedeu o empate num vacilo imperdoável. Mas o rendimento convenceu.

Aposta

Wendson é uma nova aposta do Vozão. Seu gol salvador, na vitória sobre o Athletico, trouxe a esperança de mais um goleador capaz de suprir as carências que o Vozão apresenta na linha de frente. No Ferroviário, Wendson já mostrara boas participações. Daí sua contratação pelo Ceará. Agora é buscar a afirmação. Tudo dependerá das oportunidades que lhe serão dadas.