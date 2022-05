Positiva temporada do Ceará fora de casa

O Ceará tem sido muito exigido neste mês de maio. É o mês das flores, mas para o Vozão pegou pesado. No dia 14, empatou com o Flamengo no Castelão (2 x 2). No dia 21, empatou com o Santos em Barueri (0 x 0). No dia 25, pela Copa Sul-Americana, ganhou do Independiente em Buenos Aires (0 x 2), vitória espetacular que o garantiu nas oitavas da competição. No dia 28 de maio, empatou com o São Paulo no Morumbi (2 x 2).

Síntese: em 14 dias, encarou três dos melhores times do Brasil e um dos melhores times da Argentina. O Vozão saiu invicto da maratona. Com todos os desgastes de viagens longas, o Ceará se saiu bem. Notem um detalhe importante: dos quatro times paulistas, o Ceará enfrentou três deles em São Paulo: ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, empatou com o Santos na Arena Barueri e empatou com o São Paulo no Morumbi. Levando-se em conta a força do futebol paulista, o Vozão obteve cinco pontos lá.

É difícil numa sequência assim o time manter um ritmo intenso. Foi intenso em Buenos Aires, até pelas circunstâncias, mas administrou nos demais compromissos. Em linhas gerais, considero positiva a temporada fora de casa empreendida pelo Vozão. No mês das flores, pegou pesado.

Alô, críticos!

Aos que só sabem criticar o Clebão, vale um lembrete: além do gol que marcou no Morumbi, Clebão combateu muito, sendo importante no trabalho coletivo. E mais: deu passe preciso, com açúcar e com afeto, num toque sutil, para Vina marcar o gol. Deixou Vina na cara do gol. Vina perdeu. Se fosse o Clebão que tivesse perdido, o mundo teria vindo abaixo.

Festa e incômodo

Não sei mais o que dizer, quando o assunto é falta de vitórias do Fortaleza na Série A nacional. O Leão veio de Santiago com uma vitória altamente significativa diante do Colo-Colo, válida pela mais importante competição das Américas, a Libertadores. Garantiu vaga nas oitavas de final. Ganhou confiança. Ganhou moral. Aí empata em casa com o limitado Juventude.

Desgaste

Verdade que o Fortaleza teve o desgaste da viagem a Santiago e os esforços maiores de uma decisão de vaga. Tudo bem. Há que se levar isso em consideração. Entretanto, o Juventude não está entre os gigantes do futebol brasileiro. Em casa, no Castelão, pelas circunstâncias, o Fortaleza tinha obrigação de vencer. Só empatou. Deixou uma certa frustração. E preocupação.

Sem explicação

Volto ao que já disse: há algo sobrenatural, barrando as pretensões do Leão no Campeonato Brasileiro. Algo do além. Bruxas, se é que existem. O Fortaleza fez jogos brilhantes diante do Internacional do Beira-Rio e do Corinthians no Itaquerão. Merecia vencer os dois. Perdeu os dois. Aqui, no Castelão, merecia ter ganho do São Paulo. Só empatou. Não dá para entender.