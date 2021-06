Placar justo seria vitória do Ceará

Temi pela sorte do Ceará quando sofreu gol de pênalti logo aos sete minutos. Edenilson bateu bem e fez 1 a 0. Temi pelo goleiro Vinícius Machado, que deu sinais de insegurança, após ter cometido o pênalti. Mas os temores foram substituídos gradativamente na medida em que Bruno Pacheco, Mendoza, Lima, Jorginho e Saulo promoveram a reação. E criaram seguidas chances. O Inter ficou na bola do gol e numa conclusão de Yuri Alberto. Para fazer justiça, o golaço de Lima (1 x 1), cobrando falta. Messias ainda teve a chance do desempate para o Ceará, mas cabeceou para fora. Tempo ainda para a bobeira de Sobral que entregou para Galhardo. Desta vez Vinícius salvou. Na fase final, novamente o Ceará melhor. Mendoza e Saulo perderam chances incríveis. O Inter resolveu subir todo. Fez entrar Maurício e Caio Vidal. Apertou, mas não criou claras chances de gol. Guto fez entrar Charles e Vina. Vozão continuou com perigosos contra-ataques. Mais uma vez Mendoza desperdiçou. Faltou ao Ceará a conclusão letal. Restou provado que o time recompôs a autoconfiança e que pode reencontrar os seus melhores momentos. Detalhe: provou também que Guto merece continuar.

Início

Ainda está muito cedo para conclusões sobre quem é quem na atual Série A nacional. São apenas cinco rodadas de 38 estabelecidas na programação. Assim, não raro, as primeiras conclusões podem ser ilusórias. É preciso dar tempo ao tempo para uma contemplação segura. Por exemplo: os times grandes ficarão na zona de rebaixamento? É difícil.

Virada da montanha

Costumo avaliar melhor depois da 19ª rodada, quando acontece o que se convencionou chamar de virada da montanha, ou seja, a teórica passagem para o segundo turno. Aí, sim, já se terá um cenário bem definido sobre as possibilidades de cada concorrente. Ainda assim, às vezes há times que surpreendem num inesperado “sprint final” tão próprio do Atletismo.

Tricampeonato

Há times que mantiveram a base do ano passado. Nesse caso, é mais fácil fazer a avaliação porque há referências seguras obtidas na produção da equipe no ano anterior. É o caso de Flamengo e Palmeiras que, apesar de tropeços e oscilações, conservam um padrão de qualidade que os coloca concorrentes ao título.

Desafio coral

O Ferroviário foi bastante prejudicado ao ter Dudu expulso logo aos sete minutos do primeiro tempo no jogo diante do Tombense, que venceu por 3 a 0. Com um a menos desde os sete minutos, a situação complicou para o Ferrão. Agora a possibilidade de recuperação coral é bastante viável porque enfrentará o lanterna Jacuipense. O jogo será sábado próximo, na Bahia, às 15 horas.