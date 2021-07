Perigosas oscilações na Série A nacional

O Fortaleza saiu do G-4, mas sua situação é confortável. Para início de campeonato, pode ficar tranquilo, mesmo que aconteçam alguns tropeços. Vojvoda terá de repensar o modelo que oferece espaços demais aos adversários. O Ceará está numa faixa também segura. Tem oito pontos de distância da zona de rebaixamento e três pontos de distância do G-4. Tem material para se garantir. Ruim está para o Grêmio, lanterna, que jogou sete vezes e não ganhou de ninguém. Ruim está para o São Paulo, que jogou nove partidas e também não ganhou de ninguém. Ainda há muita água para correr sob a ponte. O Bragantino, líder e festejado, também tem seus dias de limitações. Não foi bem diante do Ceará. Em compensação, venceu quatro dos chamados times grandes. Ganhou do Corinthians no Itaquerão (1 x 2), ganhou do Flamengo no Maracanã (2 x 3), ganhou do Palmeiras no Estádio Nabi Abi Chedid (3 x 1) e ganhou do São Paulo no Morumbi (1 x 2). O Flamengo, que seria a sensação, tem arcado com o alto preço dos desfalques por ter cedido jogadores para várias seleções que disputam a Copa América. Os tropeços do rubro-negro estão deixando Rogério Ceni numa posição desconfortável. E assim vai seguindo o Campeonato Brasileiro. As oscilações dificultam muito a avaliação geral do certame.

Experiências

Dois jogadores do Ceará que, a meu juízo, estão dando resposta positiva: Marlon, na meia, e Saulo Mineiro no ataque. Marlon é muito versátil. Jogador voluntarioso que se adapta bem como ala, volante, meia, atacante. Saulo Mineiro tem se estabelecido pela velocidade e feitura de gols. No momento, Clebão terá de ficar como opção mesmo.

Os grandes

Alguém acredita que São Paulo e Grêmio vão ficar na zona de rebaixamento até o fim da competição? No meu entendimento, pela estrutura de ambos, reagirão. Entretanto, terão de fazer urgente correção de rumo. Se assim não for, poderão experimentar os vexames que há alguns anos viveram Palmeiras, Corinthians, Internacional, dentre outros grandes que terminaram caindo para a segundona.

Na medida

Yago Pikachu, desde que chegou aqui, entrou muito bem no esquema do Fortaleza. Já tem quatro gols. Aproximou-se de Edenilson, do Internacional, e de Matheus Peixoto, do Juventude, que estão com cinco gols. E observem que, no Fortaleza, a função de Pikachu difere bastante da função de Gilberto que, no Bahia, é um centroavante nato. Gilberto é o artilheiro isolado da Série A com sete gols.

Próxima rodada

Boa a possibilidade de recuperação amanhã, quando enfrentará o América-MG no Castelão. Teoricamente as condições são favoráveis ao Leão. Mas não custa nada advertir: cuidado com os espaços que o modelo 3-5-2 oferece aos adversários. Quanto ao Ceará, a parada é mais complicada porque enfrentará o Fluminense em São Januário. Na rodada passada, o Flu engoliu o Flamengo, quando fez entrar Nenê, Lucca e André.