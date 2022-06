Pendências e dependências do Ceará

Dois pontos separam o Ceará da zona de rebaixamento. Que situação incômoda. Lembrei do velho ditado: quem tem dois tem um e quem tem um não tem nada. O futebol tem aforismos simples, ditos com poucas palavras, mas que traduzem verdades verdadeiras. Tem ditado mais atualizado que comparar o futebol a uma caixinha de surpresas? A propósito, faz anos que não vejo uma caixinha de surpresas de verdade. Então vou ficando com as do futebol mesmo. Sem surpresa está a produção do Ceará. Preocupante.

O time não pode ficar na dependência de um jogador. Aliás, nenhum time no mundo vive na dependência de um atleta. Há sempre o plano B. Veja o exemplo do Atlético-MG na vitória sobre o Fortaleza. Hulk ficou fora. No primeiro tempo, os mineiros sentiram. Na fase final, o plano B conduziu o Atlético-MG a uma virada épica. Qual o plano B do Ceará no período em que não puder contar com Mendoza? Não me refiro apenas ao momento presente. Há que se pensar nas futuras situações em que ele não puder atuar. Todo o receio decorre da proximidade do Ceará com a zona de rebaixamento. Essa zona maldita tem um imã que atrai tudo o que é de coisa ruim. Para sair de lá tem é Zé.