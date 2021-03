Lembrei do jornalista José Maria Melo, que por muitas décadas fez reportagens no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Escrevia a coluna intitulada “Vaivém”. Há uma música que diz: “A casa de Irene, de noite e de dia, tem gente que entra, tem gente que sai”. O futebol cearense no momento está assim: há tanta gente que chega, há tanta gente que sai. E há gente que foi e voltou. No Ceará, Lima foi, mas retornou para ser titular. O ótimo zagueiro Tiago Pagnussat foi para o Japão. Vem o ótimo zagueiro Messias, que brilhou no América-MG. Samuel Xavier foi para o Fluminense. Chegaram Yony González, Jael, João Rocardo, Stiven Mendoza... No Fortaleza saíram Gabriel Dias, Marlon, Paulão. Chegaram Éderson, Crispim, Robson, Jussa. Romarinho está indo embora. Titi está chegando. Se fossem citados aqui todos os que se mandaram e todos os que vieram, teria de inventar mais espaços. Questão agora é saber quem irá deslanchar mesmo. Só o tempo dirá. Agora lembrei também do que, na brincadeira, gostava de dizer o ex-presidente do Ceará, Franzé Morais, quando chegava contratação de ruma: “Não é possível que daí não saia pelo menos um que preste”.

Classificação

O Ferroviário avança na Copa do Brasil. Poderia até empatar com o Porto Velho, mas venceu (0 x 1) em Duque de Caxias-RJ. Depois de tanto vaivém, marca e desmarca, finalmente missão cumprida. Vitória justa. E o mais importante: recebe no cofre mais de um milhão de reais.

Mais difícil

O próximo desafio do Ferroviário é mais complicado. Vai a Belo Horizonte enfrentar o América, que está bem sob o comando do técnico Lisca. O Ferrão desta feita não terá a vantagem de classificação com um empate. Tomara que desta vez não haja o expediente inaceitável de adiamentos em série.

Duas vezes

Tenho minhas dúvidas se vingará a decisão que permitirá apenas duas mudanças de treinador por ano nos clubes brasileiros. A ideia é dar estabilidade aos técnicos de futebol que padecem terrível insegurança. Até aí tudo bem. E se houver sequência de derrotas com o segundo treinador?

Consequências

É sabido que no futebol brasileiro quem segura treinador é resultado. Se um time fizer a segunda mudança de treinador e os resultados continuarem sendo derrotas, quem segurará a torcida nas suas manifestações? O próprio treinador ficará sem chão para continuar. E aí, como ficará?