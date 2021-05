Os reservas titulares do Ceará

Observem que, no título da coluna, coloquei em primeiro lugar a palavra “reservas” e só depois a palavra “titulares”. Após o ótimo desempenho do “time B” diante das adversidades em La Paz, é preciso rever a nomenclatura. Teria o time principal feito o que fez o time alternativo? Está aí uma pergunta de difícil resposta. Os profissionais, que foram às montanhas, deram uma lição de bravura. Creio que a mesma bravura teria tido o grupo que aqui ficou, pois o Ceará é único. A filosofia alvinegra não está dividida em fatias. O compromisso envolve os integrantes como um todo. O goleiro João Ricardo se mostrou tão seguro quanto Richard. Klaus e Jordan se mostraram tão seguros quanto Luís Otávio e Messias. E assim também Charles, Fernando Sobral e todos os demais. Foi um Ceará incrivelmente reserva e titular ao mesmo tempo, numa fusão de imagens que não permitia fazer a diferença entre uma coisa e outra. O resultado da “missão espacial” revelou quão seguro está o Vozão com o seu atual elenco. Guto Ferreira tem opções para toda ordem. Certamente ficará tranquilo quando o desgaste exigir mudanças como as que foram processadas em La Paz. Reservas e titulares formando um corpo só.

Pênalti

Volto à velha máxima do saudoso Neném Prancha: “Pênalti é tão importante que deveria ser batido pelo presidente do clube”. Jael perdeu a chance de dar a vitória ao Ceará. E, no Fortaleza, Wellington Paulista, no estilo saçaricando, perdeu mais um. Sou admirador do WP e por isso mesmo sugiro que ele faça uma revisão na forma de bater. São três perdidos. Há algo errado.

Treinador

Uma nova vida começa com a chegada do técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. Há um conjunto de normas que devem ser colocadas. A apatia tricolor nos recentes jogos é muito própria de equipes em fase de transição, onde o futuro é expectativa e o passado já se foi. Com a presença de Vojvoda, metas serão postas. Aí nascerá o compromisso, visando a alcançá-las.

Semelhança

Cuidado goleiros. No dia 10 de fevereiro deste ano, o Ceará enfrentou o São Paulo no Morumbi pela Série A 2020. O goleiro do São, Volpi, estava com a bola sob seu controle. Léo Chu o apertou, tomou a bola e fez o gol do Vozão. Em La Paz, o goleiro Cordano também tinha a bola sob seu controle. Clebão foi lá, tomou a bola e mandou na trave. Cordano escapou. Esses goleiros de hoje...

Tartarugas

Atenção surfistas, bugueiros e desportistas! Amanhã, 8 de maio, em Paracuru, a partir de 09:00 horas, na Barraca do Cacá, Praia do Quebra Mar, representantes do Instituto VerdeLuz ensinarão como salvar tartarugas marinhas que você possa encontrar na faixa de areia. Nessa praia foi descoberto um ninho delas. Os ovos devem eclodir nos próximos dias. Presença de Igor Joventino Roberto, doutor em Zoologia pela Universidade Federal do Amazonas.