Os “imexíveis” do Ceará

Há muitas especulações sobre as mudanças que o técnico Tiago Nunes promoverá no Vozão. Aqui com os meus botões, fico a refletir sobre que mudanças serão estas. Mudanças de jogadores ou mudanças de proposta tática? Sim, quem sabe não haverá mudanças conjugadas envolvendo atletas e propostas... No mundo do futebol tudo é possível. Em meio a tudo isso, observo que, até pela ausência de substitutos à altura, há no time principal do Ceará os chamados “imexíveis”. Na minha avaliação, cito alguns desses atletas. Vocês acham que Richard, Luiz Otávio, Bruno Pacheco e Fernando Sobral serão barrados? Se acham, quem no momento estará em condições de assumir tais postos? Poderei ser surpreendido. De repente, Tiago Nunes apresentará caras novas, descobertas pelo seu olho clínico entre jovens promessas existentes em Porangabuçu. Fatos assim já aconteceram com a chegada de um novo treinador. As oportunidades surgem exatamente em ocasiões assim. As revelações, muitas vezes, são produto do olhar diferenciado do treinador que chega. Então, muita expectativa em torno do vem por aí. Os “mexíveis” terão de jogar muito mais, se quiserem continuar na vitrine.