Os holofotes da mídia nacional no Fortaleza

Vi cronista do Sul/Sudeste babando diante de um Fortaleza altivo, pleno de confiança e personalidade na vitória (0 x 1) sobre o São Paulo no Morumbi. Um time nordestino que sabe o que quer e como fazer. O segundo tempo do Leão foi mais que perfeito. Poderia até ter vencido com mais tranquilidade, pois chances teve como a que Igor Torres mandou a bola na trave. Importante não foi apenas a vitória, mas a forma solene como foi construída. O Leão tomou conta do Morumbi. Apoderou-se de uma forma tal que, se ali chegasse um desavisado, certamente pensaria que o São Paulo era o Fortaleza. É que todos se acostumaram a ver os nordestinos correndo atrás da bola. Ora, quem correu atrás da bola foi o São Paulo. Já disse que é gostoso ver o Fortaleza jogar. Um refinado toque de bola que envolve e encanta. E assim ganhou do Atlético-MG, Internacional, Corinthians e São Paulo. Cabe frisar que a vitória sobre o Atlético foi no Mineirão e que a vitória sobre o São Paulo foi no Morumbi. Mesmo quando perdeu para Flamengo e Atlético-PR, nos dois apagões, o Leão ainda reagiu na fase final e quase chegou ao empate nesses dois jogos. A diferença é que o Fortaleza joga com autoridade, não importa o campo nem o adversário.