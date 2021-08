Olímpicos de volta à terrinha

Os eventos internacionais que mais têm o poder mágico de encantar os povos do planeta são as Olimpíadas e as Copas do Mundo de futebol. Mesmo com toda a desgraça da covid e os graves problemas políticos entre as nações, o esporte se sobrepõe nesses períodos.

Coisa recente, durante um mês, as imagens das medalhas de ouro ornamentaram a glória dos vitoriosos na Olimpíada de Tóquio. Se bem que as medalhas de prata e bronze são também de vitoriosos que chegaram ao pódio. Sim, por quanto tempo dura a glória de um medalhista olímpico? Para o próprio atleta, a vida inteira porque um marco inesquecível de sua superação.

Com relação ao público, alguns vencedores, dos esportes menos populares, logo serão pouco lembrados. Basta fazer um teste agora. Tente lembrar os nomes dos medalhistas brasileiros da Olimpíada de Tóquio 2021? Eles estão de volta à terrinha. A princípio, ovacionados, aplaudidos nas ruas. Depois, apenas nos seus meios de atuação, no caso dos esportes elitizados.

Importante é que o sonho olímpico não fenece. Renova-se a cada edição. É como diz Charles Chaplin na música Luzes da Ribalta: “O ideal que sempre nos acalentou, renascerá em outros corações”.