Olhar para frente Vozão

O Ceará não pode quedar em lamúrias pela perda da Copa do Nordeste. Passou. Esquece. Toma a lição recebida. E cuida de evitar novas surpresas. Na Copa Sul-Americana, já atua amanhã no Castelão, às 19 horas, diante do Arsenal de Sarandí. O Vozão é líder. Se jogar com a mesma garra que os reservas tiveram em La Paz, certamente obterá o resultado desejado. O Ceará ainda trabalha em três frentes: Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Cearense. Neste, enfrenta hoje o Icasa. No “estadual”, usa o time Sub-23, com alguns “enxertos” de atletas que atuam também no time principal. E assim vai tocando a vida em meio a tantos desafios e disputas. Requebros de cintura para administrar um calendário maluco que exige rotatividade intensa, visando a preservar a saúde dos jogadores. Restou provado, após o jogo em La Paz, que o Ceará tem elenco para fazer rodízio sem deixar cair a qualidade. No certame local, com a vitória sobre o Caucaia (1 x 6), o Ceará estabeleceu-se no G-4, que leva à fase semifinal. O Icasa, adversário de logo mais, está em crise. Jogou quatro partidas. Perdeu as quatro. Vozão, mesmo com o sub-23, tem tudo para consolidar sua posição no G-4.

Treinador

Ontem começou uma nova história no Fortaleza. O Técnico argentino, Juan Pablo Vojvoda, iniciou os seus trabalhos no Pici. Há enorme expectativa em torno do que ele poderá fazer no comando do Leão. As referências são boas. Quanto a dar certo ou não, só o tempo dirá. A torcida tem de dar um tempo antes de qualquer cobrança.

Desafios

Pela ordem, o Fortaleza terá o seguinte calendário: amanhã, dia 12, no Estádio Raimundão, enfrenta o Crato pelo Campeonato Cearense. O Leão é o terceiro colocado. O Crato está na sexta colocação. No dia 30 de maio, estreia na Série A nacional, enfrentando o Atlético-MG no Mineirão. E, no dia 02 de junho, enfrenta o Ceará na primeira partida pela terceira fase da Copa do Brasil.

Na prática

O treinador Juan Pablo Vojvoda terá pouco tempo para estabelecer a sua filosofia de trabalho. Tirando o Campeonato Cearense, onde a cobrança é menor, terá 19 dias para colocar a casa em ordem, visando à estreia na Série A nacional. Tempo exíguo demais para ajustar o time tricolor. Mas é assim que a coisa funciona: uma eterna luta contra o tempo.

Definição

É claro que o técnico Juan Pablo Vojvoda já viu vídeos de jogos do Leão. Tem ele antecipadamente uma ideia dos recursos humanos disponíveis. Mas uma coisa é ver vídeo, outra bem diferente é a montagem na prática, com modelos táticos e esquemas a serem seguidos. A assimilação varia. E a automação requer exercícios continuados. Vojvoda “terá de se virar nos trinta”.